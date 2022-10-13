В США, накачаний психоделіками пасажир, напав на стюардесу і зламав двері туалету

Пасажир, який перебуває під впливом заборонених речовин, влаштував бійку на борту літака Boeing 737. Йому загрожує 20 років позбавлення волі.

24-річному чоловікові пред’явлено звинувачення у нападі на стюардесу та втручання у її дії під час польоту з Маямі до Вашингтона. Підозрюваний також звинувачується у пошкодженні дверей туалету.

Американець Черру Логан Севілья з Х’юстона повідомив ФБР незабаром після свого арешту, що він прийняв заборонений препарат незадовго до посадки на рейс United Airlines UA2116.

Судові медексперти з’ясували, що це був психоделік, який може спричинити галюцинації. Під його впливом людина не може нормально думати та діяти.

Севілья не заперечував, що він приймав «ліки» і раніше, тому здивований розповідями свідків про свою поведінку на борту.

Згідно зі свідченнями під присягою, поданими ФБР до суду Східного округу Вірджинії, Севілья почав дивно поводитися приблизно через годину після двогодинного перельоту до Вашингтона.

Якоїсь миті він відламав шматок пластику від дверей туалету, а потім неймовірним чином зумів зламати замкнені двері і увірвався до іншого пасажира, який у цей момент був усередині.

Севілья бігав туди-сюди по проходу, голосно плескав у долоні біля кабіни пілотів, вигукував непристойності і потрапляв руками в обличчя інших пасажирів. Його відправили назад на його місце, але він почав кричати, верещати і, нарешті, розтягнувся на підлозі.

Коли стюардеса веліла йому повернутися на своє місце, Севілья раптово схопився і напав на неї, схопив за груди і почав викручувати її.

У цей момент інші пасажири і співробітник правоохоронних органів, які перебували в літаку, схопилися з місць і втрутилися в ситуацію. Севілья одягли наручники і прикували до його крісла. Пілоти продовжили політ у Вашингтон.

Капітан повітряного судна повідомив ФБР, що він оголосив тривогу 2-го рівня – другого за величиною рівня загрози – і попросив правоохоронці зустріти літак після прибуття.

Севілья було звільнено під заставу до своєї наступної явки до суду 13 жовтня. Якщо його визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.