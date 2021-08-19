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США

Президент США назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

Глава Білого дому не вважає, що виведення військ можна було здійснити іншим чином

Евгений Подольский
Президент США назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

Возможности вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса не было. Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу ABC News.

При этом Байден подчеркнул «верность» решение по Афганистану.

Американский лидер отрицательно ответил на вопрос ведущего о том, можно ли было иначе провести вывода войск США из Афганистана. «Мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, не провоцируя хаос, — лично я не знаю, как это возможно», — сказал Байден.

По словам президента, принимая данное решение, в Белом доме учли версию возможного хаоса в Афганистане.

В Вашингтоне не были уверены, что талибы позволят американским гражданам покинуть страну, пояснил Байден. «Но, что они делают сейчас? Сотрудничают. Позволяют американским гражданам покинуть страну », — отметил глава Белого дома.

Ситуация в Афганистане

Талибы участились атаки в Афганистане после безуспешности мижафганських переговоров и решения США о выводе своих войск из этой страны.

В июне боевики движения «Талибан» захватили десятки уездов, затем переключились на административные центры провинций.

Боевики движения «Талибан» контролируют все КПП и административные центры всех крупных провинций Афганистана за исключением столицы страны Кабула.

Как сообщают местные источники, в данный момент международный аэропорт Кабула является единственным выходом из страны.

Армия США приступила к эвакуации американского посольства в Кабуле, процесс будет завершен в течение трех суток, сообщили западные СМИ.

Между тем в воскресенье в Кабуле пообещали мирную передачу власти. Соответствующее сообщение МВД Афганистана способствовало распространению слухов о предстоящей отставке президента Ашрафа Гани. Сам президент пока не комментировал эту информацию.

По данным ООН, в первой половине 2021 в Афганистане погибли 1659 мирных жителей, а за последний месяц — больше 1000 человек.

Независимая комиссия по правам человека Афганистана объявила, что в период с начала мая по август свои дома покинули около 1 млн мирных жителей.

По данным ООН, 18 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи.

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