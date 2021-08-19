Президент США назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

Возможности вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса не было. Об этом президент США Джо Байден сказал в интервью телеканалу ABC News.

При этом Байден подчеркнул «верность» решение по Афганистану.

Американский лидер отрицательно ответил на вопрос ведущего о том, можно ли было иначе провести вывода войск США из Афганистана. «Мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести войска, не провоцируя хаос, — лично я не знаю, как это возможно», — сказал Байден.

По словам президента, принимая данное решение, в Белом доме учли версию возможного хаоса в Афганистане.

В Вашингтоне не были уверены, что талибы позволят американским гражданам покинуть страну, пояснил Байден. «Но, что они делают сейчас? Сотрудничают. Позволяют американским гражданам покинуть страну », — отметил глава Белого дома.

Ситуация в Афганистане

Талибы участились атаки в Афганистане после безуспешности мижафганських переговоров и решения США о выводе своих войск из этой страны.

В июне боевики движения «Талибан» захватили десятки уездов, затем переключились на административные центры провинций.

Боевики движения «Талибан» контролируют все КПП и административные центры всех крупных провинций Афганистана за исключением столицы страны Кабула.

Как сообщают местные источники, в данный момент международный аэропорт Кабула является единственным выходом из страны.

Армия США приступила к эвакуации американского посольства в Кабуле, процесс будет завершен в течение трех суток, сообщили западные СМИ.

Между тем в воскресенье в Кабуле пообещали мирную передачу власти. Соответствующее сообщение МВД Афганистана способствовало распространению слухов о предстоящей отставке президента Ашрафа Гани. Сам президент пока не комментировал эту информацию.

По данным ООН, в первой половине 2021 в Афганистане погибли 1659 мирных жителей, а за последний месяц — больше 1000 человек.

Независимая комиссия по правам человека Афганистана объявила, что в период с начала мая по август свои дома покинули около 1 млн мирных жителей.

По данным ООН, 18 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи.