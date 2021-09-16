Американські візи для Хорватії можуть бути скасовані до кінця року

Американські візи для громадян Хорватії можуть бути скасовані до кінця цього року. Це підтвердила агентству Хіна Серена Хой, помічник секретаря з міжнародних справ Міністерства внутрішньої безпеки США, яка на цьому тижні знаходиться в Хорватії для остаточної оцінки готовності країни приєднатися до безвізової програми США.

За даними Хой, оцінка буде проведена до кінця вересня. “Після цього, сподіваюся, якщо все піде добре ….. До кінця року громадяни Хорватії повинні мати можливість скористатися програмою відмови від віз”, – сказала вона.

Після скасування візового режиму громадяни Хорватії зможуть подорожувати в США з туристичними і діловими цілями через американську електронну систему авторизації подорожей (ESTA).

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно висунув Хорватію на включення в програму безвізового режиму США в серпні, після того як посольство США в Загребі оголосило в лютому цього року, що основний критерій для отримання безвізового режиму США був досягнутий – рівень відмов знизився нижче 3 відсотків, повідомляє Хіна.