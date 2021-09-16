ГоловнаВізиАмериканські візи для Хорватії можуть бути скасовані до кінця року
ВізиСШАХОРВАТІЯ

Американські візи для Хорватії можуть бути скасовані до кінця року

Гліб Парфененко
Американські візи для Хорватії можуть бути скасовані до кінця року

Американські візи для громадян Хорватії можуть бути скасовані до кінця цього року. Це підтвердила агентству Хіна Серена Хой, помічник секретаря з міжнародних справ Міністерства внутрішньої безпеки США, яка на цьому тижні знаходиться в Хорватії для остаточної оцінки готовності країни приєднатися до безвізової програми США.

За даними Хой, оцінка буде проведена до кінця вересня. “Після цього, сподіваюся, якщо все піде добре ….. До кінця року громадяни Хорватії повинні мати можливість скористатися програмою відмови від віз”, – сказала вона.

Після скасування візового режиму громадяни Хорватії зможуть подорожувати в США з туристичними і діловими цілями через американську електронну систему авторизації подорожей (ESTA).

Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно висунув Хорватію на включення в програму безвізового режиму США в серпні, після того як посольство США в Загребі оголосило в лютому цього року, що основний критерій для отримання безвізового режиму США був досягнутий – рівень відмов знизився нижче 3 відсотків, повідомляє Хіна.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинаБлизький СхідпандеміяКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International