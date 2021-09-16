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Американские визы для Хорватии могут быть отменены к концу года

Глеб Парфененко
Американські візи для Хорватії можуть бути скасовані до кінця року

Американские визы для граждан Хорватии могут быть отменены к концу этого года. Это подтвердила агентству Хина Серена Хой, помощник секретаря по международным делам Министерства внутренней безопасности США, которая на этой неделе находится в Хорватии для окончательной оценки готовности страны присоединиться к безвизовой программы США.

По данным Хой, оценка будет проведена до конца сентября. «После этого, надеюсь, если все пойдет хорошо ….. До конца года граждане Хорватии должны иметь возможность воспользоваться программой отказа от виз», — сказала она.

После отмены визового режима граждане Хорватии смогут путешествовать в США с туристическими и деловыми целями через американскую электронную систему авторизации путешествий (ESTA).

Госсекретарь США Энтони Блинкен официально выдвинул Хорватию на включение в программу безвизового режима США в августе, после того как посольство США в Загребе объявило в феврале этого года, основной критерий для получения безвизового режима США был достигнут — уровень отказов снизился ниже 3 процентов, сообщает Хина .

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