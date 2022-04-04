США: Успіх переговорів між Києвом та Москвою може призвести до скасування санкцій проти Росії

Санкції проти Російської Федерації можуть бути скасовані, якщо переговори між Києвом та Москвою призведуть до припинення воєнних дій в Україні, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

“Ми подивимося, що робить Україна, що вона хоче робити. І якщо (переговори між Росією та Україною – ред.) закінчаться припиненням війни… і це зрештою вимагатиме скасування санкцій, звичайно”, – сказав він у відповідь на запитання про можливість скасування санкцій проти Російської Федерації залежно від переговорного процесу.

Головний дипломат Вашингтона наголосив, що санкції не обов’язково ніколи не будуть скасовані, оскільки їхня мета – змінити політику Російської Федерації. Блінкен зазначив, що такий розвиток подій залежатиме від дій Росії.

Водночас, в інтерв’ю CNN Блінкен розкрив, що США постійно обговорюють зі своїми союзниками подальше посилення санкцій проти Російської Федерації.

“Ми знаходимося в постійній розмові з союзниками та партнерами про те, як найбільш ефективно розширити та посилити санкції”, – сказав держсекретар, додавши, що водночас Вашингтон приділяє увагу задоволенню енергетичних потреб Європи.

Він сказав, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками продовжуватимуть передавати зброю Україні.