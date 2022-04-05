Блінкен: епоха після холодної війни закінчилася, Росія повернулася майже до тоталітаризму

– Росія напала на сусідню країну і повернулася до майже тоталітарних репресій у внутрішній політиці, Москва навіть загрожує застосувати ядерну зброю, – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Епоха після холодної війни добігла кінця”, – заявив держсекретар США.

– Ми знову потрапили у вир історії. Крім дій Росії, Китай стає більш і більш наполегливим, кидаючи виклик заснованому на правилах міжнародному порядку. Цей порядок вже давно є основою безпеки та процвітання американців, а також решти світу, за оцінкою Ентоні Блінкена.

Про це він заявив у понеділок увечері на церемонії відкриття погруддя колишнього держсекретаря Джеймса Бейкера (1989-92) у Музеї американської дипломатії у Вашингтоні.

Блінкен засудив акти жорстокості, вчинені російськими військами у Бучі та інших місцях України. «Ми прагнемо притягнути до відповідальності винних у цих діяннях. Ми використовуємо для цього всі доступні засоби, документуємо ці злочини та надаємо інформацію про них», – написав він у Twitter.

Братські могили у Бучі

Після того, як російські війська розпочали відхід із північної частини Київської області, а українські війська увійшли до раніше зайнятих ними населених пунктів, у тому числі Буча під Києвом, з’явилися записи та фотографії, на яких зображені десятки вбитих на вулицях, братські могили, розстріляні люди зі зв’язаними руками. Тільки у Бучі загинуло щонайменше 300 мирних жителів.

– На вулицях Бучі виявлено численні ракети, що не розірвалися, залишені російською армією; Ведеться розмінування, – повідомили у вівторок у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) із посиланням на портал “Українська правда”. – Щодня піротехніки очищають території, дороги, будівлі та об’єкти інфраструктури від боєприпасів, залишених окупантом, – повідомляє ДСНС.