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У Словаччині лебеді не можуть полетіти з макових полів через наркотичне сп’яніння

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Словаччині лебеді не можуть полетіти з макових полів через наркотичне сп'яніння

Фермери міста Комарно у Словаччині страждають від навали лебедів, які звикли до маку на їхніх полях. Птахи клюють макові коробки із зернами і не можуть полетіти. Також у наркотичному сп’янінні вони почали масово відкладати яйця, з яких народжуються нові лебеді, пише ЗМІ Словаччини та Чехії.

Лихо для фермерів триває щонайменше з початку року — вперше про нашестя птахів фермери повідомили ще в лютому. Спершу вони вирішили, що лебедів приваблюють калюжиці води, проте потім стало ясно, що насправді лебеді звикли до квітів маку, які містять опіум.

Як пишуть ЗМІ з посиланням на фермерів, лебеді почали відкладати яйця на маковому полі, і до травня зграя налічувала вже від 150 до 200 особин. Лебеді знаходяться під захистом закону, і фермери не знають, як їх позбутися. На даний момент лебеді продовжують жити на полях та є мак. Сума збитків від їх проживання на макових плантаціях вже склала приблизно €10 тисяч, пише видання Oddity Central з посиланням на фермера Балінтса Пама.

Птахи не можуть рухатися, не можуть літати, перебувають начебто під дією наркотиків і стають дуже легкою здобиччю для хижаків. „В принципі, це так само, як у наркозалежних людей, — пояснює натураліст Володимир Топеркер. — Якщо вони будуть їсти все більше і більше маку, все більші та більші дози, вони загинуть. У них передозування.

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