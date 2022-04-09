Словаччина надала Україні систему С-300. Натомість вона отримає американський Патріот

Джо Байден подякував уряду Словаччини за надання Україні системи ППО С-300. Американський президент повідомив, що передача відбулася за участю США та додав, що Пентагон передасть Словаччині ЗРК Patriot.

Джо Байден у своїй заяві написав, що від самого початку свого президентства надавав великого значення постачанню Україні критично важливої ​​зброї для протидії російській агресії. «Весь світ став свідком ефективності цієї зброї, коли відважні українські війська використовували її для відображення атаки Росії на Київ, запобігання пануванням Росії в повітрі та завданню серйозних ударів по російським військовим», — заявив президент США.

Американський лідер також повідомив, що його країна працює над тим, щоби партнери по всьому світу передали зброю Україні. «Я хотів би подякувати уряду Словаччини за надання Україні системи ППО С-300, про що особисто згадав президент Володимир Зеленський у наших переговорах. ракетну систему до Словаччини», – написав Джо Байден.

Президент США також повідомив, що доручив своїй адміністрації виявити та забезпечити українську армію додатковим озброєнням для захисту країни.