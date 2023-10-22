В аеропорту Сінгапуру вводять перевірку пасажирів по біометрії обличчя

Як повідомляє портал AFAR, аеропорт Сінгапуру Чангі у першій половині 2024 року перейде на перевірку особи пасажирів за біометрією обличчя.

Очікується, що цей спосіб ідентифікації дозволить заощадити час пасажирів, кількість яких в аеропорту Чангі неухильно зростає: лише у серпні 2023 року повітряна гавань обслужила понад 5,15 млн осіб.

Біометричні дані будуть використовуватися для створення єдиного аутентифікаційного токена. З його допомогою пасажир пройде перевірку у різних автоматизованих пунктах — від здавання багажу до прикордонного контролю та посадки на борт.

Вже наступного року в Чангі хочуть відмовитися від паперового документа та посадкового талона під час реєстрації, проте пасажирам все одно доведеться мати при собі паспорт, щоб подорожувати світом.