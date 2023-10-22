Всі розділи
ГоловнаСінгапурВ аеропорту Сінгапуру вводять перевірку пасажирів по біометрії обличчя
СінгапурТуризм

В аеропорту Сінгапуру вводять перевірку пасажирів по біометрії обличчя

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Сінгапуру введуть перевірку пасажирів по біометрії обличчя

Як повідомляє портал AFAR, аеропорт Сінгапуру Чангі у першій половині 2024 року перейде на перевірку особи пасажирів за біометрією обличчя.

Очікується, що цей спосіб ідентифікації дозволить заощадити час пасажирів, кількість яких в аеропорту Чангі неухильно зростає: лише у серпні 2023 року повітряна гавань обслужила понад 5,15 млн осіб.

Біометричні дані будуть використовуватися для створення єдиного аутентифікаційного токена. З його допомогою пасажир пройде перевірку у різних автоматизованих пунктах — від здавання багажу до прикордонного контролю та посадки на борт.

Вже наступного року в Чангі хочуть відмовитися від паперового документа та посадкового талона під час реєстрації, проте пасажирам все одно доведеться мати при собі паспорт, щоб подорожувати світом.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Міжнародний аеропорт Абу-Дабі відкриє один із найбільших терміналів в ОАЕ

ОАЕ
Міжнародний аеропорт Абу-Дабі з 1 листопада відкриває термінал А,...

Шість аеропортів Франції евакуювали через загрозу вибуху

Туризм
Напередодні шість французьких аеропортів було евакуйовано з міркувань безпеки....

Опубліковано рейтинг 10 найкращих аеропортів світу

Індія
Блог для бортпровідників та авіакомпаній Cabin Crew HQ склав...

Ізраїльтяни рушили до Анталії з двох причин

Ізраїль
Ізраїльтяни попрямували до Анталії — такі дані представила турецька...

Турист розповів, як можна не платити втридорога за воду жадібним аеропортам після проходу спецконтролю

LifeStyle
Спосіб не платити втридорога за воду жадібним аеропортам після...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму