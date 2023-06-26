Вагон американських гірок зійшов із рейок у Стокгольмі. Одна людина загинула

На американських гірках у стокгольмському парку розваг Gröna Lund вагон зійшов із рейок. В результаті одна людина загинула, ще шість отримали травми, повідомляє телеканал SVT.

Повідомляється, що внаслідок аварії на атракціоні люди впали з висоти кількох метрів. До лікарні було доставлено десять осіб, серед яких дорослі та діти. Троє постраждалих зазнали серйозних травм, ще троє – легкі поранення, один чоловік загинув.

Також кілька людей застрягли на гірці. Їм знадобилася допомога рятувальників.

Очевидці наголосили, що після трагедії відвідувачів попросили залишити парк атракціонів. На місце з’їхалися рятувальники, медики, залучили гелікоптери.