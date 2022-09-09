Саудівська Аравія запустить нову міжнародну авіакомпанію

Саудівська Аравія готується до запуску нової міжнародної авіакомпанії – конкурента Emirates.

За даними Arabian Business, RIA – імовірно так називатиметься компанія – стане другим після SAUDIA національним перевізником країни. Планується, що флот має базуватися в Ер-Ріяді.

“Наразі вносяться останні штрихи до планів щодо відкриття нового перевізника. Я знаю, що він дуже скоро полетить”, – сказав віце-президент зі стратегії та бізнес-аналітики Головного управління цивільної авіації країни Мохаммед Алхурайсі. Але точних термінів запуску, за його словами, наразі немає.

За допомогою нової авіакомпанії Саудівська Аравія розраховує у 7,5 раза збільшити нинішній транзитний пасажиропотік та забезпечити перевезення 30 мільйонів міжнародних пасажирів до 2030 року.