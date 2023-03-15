Саудівська Аравія чекає 100 мільйонів туристів, вклавши 500 млрд доларів у курорти та 35 млрд у нові літаки

100 млн відпочиваючих до 2030 року — до реалізації такої амбітної туристичної мети приступила влада Саудівської Аравії, яка набирає популярності та яка останніми роками активно розвиває сектор туризму та гостинності. Для досягнення несподіваної для решти світу мети країна вклала величезні гроші, зокрема в літаки та створення нової авіакомпанії Riyadh Airlines.

За даними The Wall Street Journal, йдеться про інвестиції у розмірі $500 млрд. На ці гроші збудують цілі курортні туристичні зони, зокрема аеропорти та хмарочоси. Ймовірно, держава, розташована на Аравійському півострові, хоче скласти конкуренцію своїм сусідам, наприклад, ОАЕ, а то й стати одним із лідерів у сфері відпочинку.

Ще один крок на шляху до цього зроблено: спадковий принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман оголосив про створення нової авіакомпанії Riyadh Airlines, яка виконуватиме рейси до 100 пунктів призначення. Очікується, що перевізник внесе $20 млрд у зростання ВВП Саудівської Аравії без урахування нафти та створить понад 200 тис. прямих чи непрямих робочих місць.

Як зазначило видання, Саудівська Аравія досить близька до угоди з авіагігантом Boeing щодо створення парку сучасних літаків, оснащених новітніми технологіями. Влада готова заплатити за них $35 млрд і включити до парку нової авіакомпанії. Угода також поширюється на широкофюзеляжні літаки, які зазвичай використовуються на далекомагістральних рейсах.

План розвитку туризму, який буде реалізований королівством, має багато стовпів. До 2030 року в рамках туризму буде залучено численні проекти, від вежі Джидда заввишки 248 метрів до міжнародного аеропорту Червоного моря, від метро Ер-Ріяда до Спортивного бульвару Ер-Ріяда, від тематичних парків до розкішного курортного проекту на острові Сіндала та парку короля Салмана.

Саудівська Аравія, яка вперше цього року взяла участь у престижній виставці ITB у Берліні і «потіснила» там популярну Туреччину, довела міжнародному туристичному сектору, що серйозно ставиться до розвитку курортного та рекреаційного туризму.

Довідка: Саудівська Аравія – це покрита пустелею держава, що займає більшу частину Аравійського півострова і омивається водами Червоного моря та Перської затоки. На батьківщині ісламу знаходяться дві головні священні мечеті: Масджид аль-Харам у Мецці, куди щорічно здійснюють хадж (прочан) мусульмани, і Масджид ан-Набаві в Медіні — місце поховання пророка Мухаммеда. Столиця країни — Ер-Ріяд — є величезним містом, силует якого формують численні хмарочоси.