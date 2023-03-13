Всі розділи
ГоловнаСаудівська АравіяНаслідний принц Саудівської Аравії оголосив про створення нової авіакомпанії
Саудівська АравіяТуризм

Наслідний принц Саудівської Аравії оголосив про створення нової авіакомпанії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Наслідний принц Саудівської Аравії оголосив про створення нової авіакомпанії

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оголосив про створення авіакомпанії Ar-Riyadh Airlines, повідомляє Reuters.

За даними видання, до 2030 року перевізник планує налагодити сполучення з більш ніж 100 містами по всьому світу. За якими саме напрямками виконуватимуться рейси, доки не повідомляється.

Нагляд за авіаперевізником здійснюватиме Суверенний фонд Саудівської Аравії. До ради директорів компанії увійдуть керуючий фонду Ясір аль-Румайян та екс-генеральний директор авіакомпанії з Об’єднаних Арабських Еміратів Etihad Airways Тоні Дуглас.

Керівництво компанії сподівається створити гідну конкуренцію регіональним транспортним та туристичним вузлам. Очікується, що нова авіакомпанія додасть 20 мільярдів доларів до зростання нафтового ВВП Саудівської Аравії та забезпечить роботою понад 200 тисяч людей.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму