Наслідний принц Саудівської Аравії оголосив про створення нової авіакомпанії

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд оголосив про створення авіакомпанії Ar-Riyadh Airlines, повідомляє Reuters.

За даними видання, до 2030 року перевізник планує налагодити сполучення з більш ніж 100 містами по всьому світу. За якими саме напрямками виконуватимуться рейси, доки не повідомляється.

Нагляд за авіаперевізником здійснюватиме Суверенний фонд Саудівської Аравії. До ради директорів компанії увійдуть керуючий фонду Ясір аль-Румайян та екс-генеральний директор авіакомпанії з Об’єднаних Арабських Еміратів Etihad Airways Тоні Дуглас.

Керівництво компанії сподівається створити гідну конкуренцію регіональним транспортним та туристичним вузлам. Очікується, що нова авіакомпанія додасть 20 мільярдів доларів до зростання нафтового ВВП Саудівської Аравії та забезпечить роботою понад 200 тисяч людей.