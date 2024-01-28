Літак екстрено сів в Анталії через крики про допомогу з багажного відділення

У ніч на неділю понад 5 тис. осіб на сервісі Flightradar24 уважно стежили за рейсом PC 690 авіакомпанії Pegasus зі Стамбула до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд.

Справа в тому, що лайнер був змушений зробити екстрену посадку в Анталії з незвичайної причини: за інформацією видання HavaSosyalMedya, пілоти почули крики “Допоможіть!”, які лунали з передньої вантажної секції.

В Анталії лайнер ретельно перевірили, багаж просвітили за допомогою рентгена, проте нічого підозрілого не виявили. І після дозаправки літак вирушив далі маршрутом.

«Літак після перевірки та дозаправки вилетів з міжнародного аеропорту Анталії до Ер-Ріяду о 02:20», – заявило джерело в авіакомпанії. А у соцмережах користувачі ламають голову: що це було. Поки що офіційних роз’яснень з боку авіакомпанії не було.