ЄС закликав Путіна негайно та беззастережно припинити війну в Україні

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Йозеф Борель сьогодні зажадав від президента Росії Володимира Путіна негайно і беззастережно припинити війну в Україні.

ЄС рішуче засуджує звірства, скоєні, за повідомленнями, російськими збройними силами у захоплених, а згодом звільнених українських містах, додав він у заяві для новин Бучі.

За його словами, картина з численними жертвами серед мирного населення, а також руйнування громадянської інфраструктури показують справжню особу тієї жорстокої війни, яку Росія веде проти України та українців. За словами Бореля, різанина у Бучі та інших українських містах увійде до списку звірств, скоєних на європейській землі.

Високий представник додав, що російська влада відповідає за ці злочини, скоєні в той час, коли вони контролювали ці райони. За повідомленням БТА, винних у військових злочинах та інших серйозних порушеннях, а також відповідальних державних чиновників і воєначальників буде притягнуто до відповідальності.

ЄС підтримує всі заходи щодо притягнення до відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні російськими збройними силами, йдеться у заяві.

Ми повністю підтримуємо прокурорське розслідування Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (МТКЮ) та роботу Комісії з розслідування Верховного комісара ООН з прав людини. За словами Бореля, ЄС допомагає генеральному прокурору України та громадянському суспільству збирати та зберігати докази військових злочинів.

Він заявив, що ЄС терміново продовжить роботу щодо запровадження додаткових санкцій щодо Росії.