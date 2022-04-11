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ЄС вніс до чорного списку 21 російську авіакомпанію

Гліб Парфененко
ЄС вніс до чорного списку 21 російську авіакомпанію

Єврокомісія опублікувала прес-реліз, згідно з якими 21 авіакомпаній Росії внесено до «чорного списку» з повітряної безпеки. Причина – те, що літаки компаній не відповідають «міжнародним стандартам безпеки». Причина останнього – введені проти Росії «авіасанкції».

ЄС висловив «серйозне занепокоєння з приводу безпеки через примусову перереєстрацію в Росії іноземних літаків, що свідомо дозволяє їх експлуатацію без чинних сертифікатів льотної придатності». “Це порушення міжнародних стандартів авіаційної безпеки”, – заявляє Єврокомісія.

Повний перелік компаній наступний:

  1. “Аерофлот”;
  2. “Перемога”;
  3. “Росія”;
  4. Utair;
  5. Smartavia;
  6. Nord Wind;
  7. NordStar;
  8. “Уральські Авіалінії”;
  9. “Сибірські авіалінії”;
  10. “Іжавіа”;
  11. “Якутія”;
  12. Авіакомпанія “Аврора”;
  13. “Авіастар-ТУ”;
  14. “Русджет”;
  15. “ЮВТ аеро”;
  16. “ІрАеро”;
  17. Авіакомпанія “Алроса”;
  18. “Руслайн”;
  19. “Ямал”.
  20. “Авіакомпанія Ікар”;
  21. «Скіл» (остання авіакомпанія була внесена до чорного списку ще у листопаді 2021 року).

Комісар з питань транспорту Адіна Валеан прокоментувала це рішення так: «Росавіація дозволила російським авіакомпаніям експлуатувати сотні іноземних літаків без чинного сертифікату льотної придатності. Відповідні російські авіакомпанії свідомо зробили це, порушуючи відповідні міжнародні стандарти безпеки. Це не лише явне порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), а й створює безпосередню загрозу безпеці польотів». При цьому єврочиновниця не забула заявити, що це рішення, виявляється, «не є черговою санкцією проти Росії» і «було прийнято виключно на підставі технічних міркувань та міркувань безпеки». “Ми не змішуємо безпеку з політикою”, – заявила єврокомісар.

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