Угорщина виступає проти нафтового ембарго щодо Росії

Уряд Угорщини виступає проти заборони постачання російських енергоносіїв і продовжуватиме відстоювати свою позицію на засіданнях Європейського союзу. Про це заявив головний дипломат Будапешта Петер Сійярто у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє ТАРС.

“Ми вже вирішили, що імпорт сирої нафти та природного газу не повинен підпадати під санкції. Цю позицію необхідно відстоювати знову і знову”, – був непохитний Сіярто. У цьому сенсі дискусія у Люксембурзі “не стане винятком”, написав він на своїй сторінці у Facebook.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють на зустрічі у Люксембурзі можливість запровадження санкцій проти російського нафтового сектору у зв’язку із воєнними діями в Україні. Це уточнив раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес після прибуття на зустріч, детальніше читайте за посиланням.

“Ми проаналізуємо військову ситуацію і те, як ми можемо підтримати армію та уряд України, щоб вільна Україна продовжувала існувати. Без сумніву, ми проаналізуємо цю ситуацію (можливість запровадження нафтового ембарго проти Російської Федерації – ред.)”, – запевнив міністр. Водночас, він звернув увагу на “необхідність не дестабілізувати окремі країни, чия енергетична структура традиційно тісно пов’язана з Росією”.