Глава МЗС Іспанії: ЄС обговорить нафтове ембарго щодо Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять на зустрічі в Люксембурзі можливість запровадження санкцій проти російського нафтового сектора у зв’язку із воєнними діями в Україні. Про це заявив після прибуття на зустріч головний дипломат Мадрида Хосе Мануель Альбарес, повідомляє ТАСС.

“Ми проаналізуємо військову ситуацію і те, як ми можемо підтримати армію та уряд України, щоб вільна Україна продовжувала існувати. Без сумніву, ми проаналізуємо цю ситуацію (можливість запровадження нафтового ембарго проти Російської Федерації – ред.)”, – запевнив міністр. Водночас, він звернув увагу на “необхідність не дестабілізувати окремі країни, чия енергетична структура традиційно тісно пов’язана з Росією”.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок “спеціальної воєнної операції” в Україні. Після чого США, ЄС, Великобританія та низка інших країн запровадили санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.