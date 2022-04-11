ГоловнаЕкономікаГлава МЗС Іспанії: ЄС обговорить нафтове ембарго щодо Росії
ЕкономікаМіжнародні організаціїЄС

Глава МЗС Іспанії: ЄС обговорить нафтове ембарго щодо Росії

Гліб Парфененко
Глава МЗС Іспанії: ЄС обговорить нафтове ембарго щодо Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорять на зустрічі в Люксембурзі можливість запровадження санкцій проти російського нафтового сектора у зв’язку із воєнними діями в Україні. Про це заявив після прибуття на зустріч головний дипломат Мадрида Хосе Мануель Альбарес, повідомляє ТАСС.

“Ми проаналізуємо військову ситуацію і те, як ми можемо підтримати армію та уряд України, щоб вільна Україна продовжувала існувати. Без сумніву, ми проаналізуємо цю ситуацію (можливість запровадження нафтового ембарго проти Російської Федерації – ред.)”, – запевнив міністр. Водночас, він звернув увагу на “необхідність не дестабілізувати окремі країни, чия енергетична структура традиційно тісно пов’язана з Росією”.

24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок “спеціальної воєнної операції” в Україні. Після чого США, ЄС, Великобританія та низка інших країн запровадили санкції проти російських фізичних та юридичних осіб.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsРосіяУкраїнаLifeStyleТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамПравила в'їздуАвіаперельоти

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал