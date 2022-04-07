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Росія

У Росії заявили про нові репресії проти ЗМІ та журналістів

Євгеній Подольський

До Держдуми надійшов проект поправок, які дозволять Генпрокуратурі ліквідувати ЗМІ. Це чергове посилення репресій проти журналістів у Росії.

Новий документ передбачає санкції для журналістів за дублювання інформації з інших ЗМІ, якщо їхній зміст не відповідає пропагандистській лінії Кремля.

До цього часу регулятор російського ринку телекомунікацій міг блокувати доступ до сайтів незалежних ЗМІ. Проте відкликання ліцензії в окремих редакцій вимагало багатоетапної процедури та рішення суду. Внесені до Держдуми поправки припускають, що Генеральна прокуратура зможе вимагати ліквідації ЗМІ, які публікують матеріали, що не відповідають чинному пропагандистському посилу.

Прокуратура також зможе заборонити роботу іноземним ЗМІ, які працюють у Росії, у тому числі на збирання акредитацій у журналістів.

Станом на 5 березня у Російській Федерації діє законодавство, що передбачає високі штрафи та позбавлення волі для людей, які публікують інформацію, відмінну від наданої Кремлем.

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