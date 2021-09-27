Французький фотограф потрапив під слідство за зйомку оголеного Макрона

Французька поліція веде розслідування відносно фотографа за вторгнення в приватне життя через знімок, на якому президент Еммануель Макрон зображений в топлес під час відпочинку на Середземному морі, підтвердили AFP співробітники прокуратури.

“Ведеться розслідування”, – заявила прокуратура Парижа, підтвердивши повідомлення радіостанції “Europe 1” .

Ці кадри – одні з декількох фотографій папараці, опублікованих відомим журналом в серпні 2020 року, що, як повідомляється, обурило 43-річного президента. На деяких з них Макрон, який відпочивав на Французькій Рив’єрі, зображений поруч зі своєю дружиною Бріжит і іншими членами сім’ї на яхті частково оголеним. На інших фотографіях він катався на водних лижах, оголений і в рятувальному жилеті. Одна з фотографій з водних лиж була навіть включена в виставку зображень відпочинку французьких президентів, організовану паризькою художньою галереєю.

Офіс Макрона відмовився це коментувати, але “Europe 1” повідомила, що він і Бріжит подали кримінальну заяву про порушення недоторканності приватного життя.

Фотограф, який зняв ці кадри, Тібо Даліфар, розповів AFP, що у вівторок його викликали до поліцейського відділку недалеко від його будинку на півдні Франції. “Europe 1” також повідомила, що власник галереї був допитаний.

Даліфар сказав, що він був “здивований” реакцією Макрона, заявивши, що фотографія водних лиж показує “молодого, динамічного президента, який виглядає майже як Кеннеді” і тому є втішним знімком. Він зазначив, що минулі лідери Франції часто позували для фотографій під час відпочинку в форте Брегансон, починаючи з Жоржа Помпіду і Валері Жискар д’Естена в 1970-х роках.

Але якщо наступні президенти, включаючи Макрона, продовжували цю традицію, то фотографи-папарацці робили все більш сміливі спроби зафіксувати їх в приватні моменти. І Ніколя Саркозі, і Франсуа Олланд, і їх партнери також були сфотографовані топлес без їхнього відома.