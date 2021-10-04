Скандал: тисячі педофілів діяли у Французькій католицькій церкві

Тисячі педофілів діяли у Французькій католицької церкві з 1950 року, каже голова комісії з розслідування зловживань з боку членів церкви.

Жан-Марк Сові повідомив французьким ЗМІ, що комісія знайшла докази від 2 900 до 3 200 гвалтівників – з 115 000 священиків і інших священнослужителів.

«Це мінімальна оцінка», – додав він.

Комісія випустить великий звіт у вівторок. В його основі лежать церковні, судові та поліцейські архіви, а також інтерв’ю з потерпілими.

Незалежне розслідування було замовлено Французькою католицькою церквою в 2018 році після низки скандалів в інших країнах.

Пан Сові, високопоставлений державний службовець, повідомив французькій газеті Le Monde, що комісія передала прокурорам докази по 22 справах, за якими кримінальні справи все ще можуть бути порушені.

Він додав, що єпископам і іншим високопоставленим церковним чиновникам повідомили про інші звинувачення на адресу людей, які ще живі.

До складу комісії увійшли лікарі, історики, соціологи і теологи. За два з половиною роки ми зв’язалися з більш 6500 потерпілими і свідками. Підсумковий звіт становить 2500 сторінок.

Крістофер Лемб з римсько-католицького видання The Tablet сказав BBC, що скандали зі зловживаннями вкинули Церкву в «найбільшу кризу за … 500 років».

Раніше в цьому році Папа Франциск змінив закони Католицької церкви, прямо криміналізуючи сексуальне насильство, – це найбільший перегляд кримінального кодексу за десятиліття.

Нові правила кваліфікують сексуальне насильство, догляд за неповнолітніми, зберігання дитячої порнографії та приховування насильства в якості правопорушення відповідно до канонічного права.