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АФГАНІСТАН

Талібан заборонив всі акції протесту в Афганістані

Гліб Парфененко
Талібан заборонив акції протесту в Афганістані

Талібан заборонив протести “на деякий час”, повідомило агентство DPA. Це відбулося всього через кілька годин після того, як демонстранти третій день поспіль вийшли на вулиці в низці міст країни в знак протесту проти їх правління, повідомило агентство.

Міністерство внутрішніх справ Ісламської емірату Афганістан заявило, що учасники протесту “порушили громадський порядок і викликали заворушення … тому ніхто не повинен намагатися влаштовувати акції протесту протягом деякого часу ні за яких обставин”.

Надалі мета, гасла, місце і час проведення демонстрації протесту повинні бути повідомлені міністерствам безпеки і юстиції не менше ніж за 24 години до її проведення, йдеться в першій заяві міністерства внутрішніх справ Ісламської емірату Афганістан.

У Кабулі вчора третій день поспіль проводилися акції протесту. Деякі демонстрації були спрямовані проти передбачуваного втручання Пакистану в справи Афганістану, інші закликали до розширення прав жінок і критикували насильницьке захоплення Талібаном провінції Панджшер в понеділок.

Основні місцеві ЗМІ перестали висвітлювати вуличні протести після того, як у вівторок таліби ненадовго затримали групу журналістів, які висвітлювали демонстрацію в Кабулі проти втручання Пакистану в справи Афганістану. Бойовики “Талібану” побили щонайменше двох афганських журналістів з популярної кабульської газети за висвітлення протестів. В цілому п’ять журналістів газети були затримані на короткий час, повідомило ДПА.

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