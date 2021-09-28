ГоловнаВЕЛИКА БРИТАНІЯРозкрито масову експлуатацію заробітчан м'ясокомбінатів по всій Європі і Великобританії
ВЕЛИКА БРИТАНІЯМіжнародні організаціїЄС

Розкрито масову експлуатацію заробітчан м’ясокомбінатів по всій Європі і Великобританії

Гліб Парфененко
Розкрито масову експлуатацію заробітчан м'ясокомбінатів по всій Європі і Великобританії

Компанії м’ясної промисловості по всій Європі, включаючи Великобританію, наймають тисячі працівників через підрядників і агентства сумнівного походження за набагато нижчу оплату і неприйнятні умови праці, відповідно до розслідування газети Guardian.

Робочі, чиновники та експерти з питань праці пояснюють ЗМІ, як європейська м’ясна промисловість вартістю 190 мільярдів доларів перетворилася в глобальний центр експлуатації працівників, багато з яких є мігрантами, причому деякі з них заробляють на 40-50% менше, ніж безпосередньо найняті працівники на тих же підприємствах, повідомляє BNR.

Guardian має у своєму розпорядженні докази існування дворівневої системи найму, при якій оплата набагато нижче мінімальної при жахливих умовах праці, щоб задовольнити потребу сектора в легко замінних низькооплачуваних працівників з гнучким графіком.

Близько 1 мільйона працівників зайняті в м’ясо обробці в Європі, причому профспілки зазначають, що багато хто з них наймаються через сумнівних підрядників і агентства.

Особливо складна ситуація складається для мігрантів, які також живуть в жахливих умовах і часто, оскільки не знають мови, не розуміють текстів підписаних ними договорів і не можуть відстоювати свої права.

Румун в Нідерландах каже, що робочого можна негайно звільнити без будь-яких проблем.

Розширення ЄС у 2004 році і пов’язане з цим вільне пересування привело до масового притоку шукачів роботи з бідніших європейських країн, а в міру зміцнення економіки деяких з цих бідних країн, ринок такої робочої сили досяг таких далеких країн, як Філіппіни, Індія і Китай, пише Guardian.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденвакцинапандеміяБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International