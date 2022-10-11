У Росії почалася епоха підробленого Шенгену

Ажіотажний попит на «втечу з Росії» у зв’язку з мобілізацією з неймовірною швидкістю сформував величезну кількість шахраїв, які організували чорний ринок послуг для «від’їжджатів». Однією з найпоширеніших пропозицій стали підроблені шенгенські візи. Втім, експерти з інформаційної безпеки на сторінках «Известий» попередили потенційних втікачів від призову — виїхати з підробленими документами можна хіба що на нари за порушення закону.

Як заявили експерти, здебільшого своїх жертв шахраї ловлять у даркнеті та Telegram-каналах. Основні пропозиції – допомога в оформленні віз без присутності заявника (зрозуміло, фальшивих), а також паспортів іноземних держав. Крім того, є пропозиції про нелегальний перехід кордону.

Але підроблений шенген серед перерахованого вище — найпоширеніша і найдешевша послуга. Середня ціна – $500–800. Нагадаємо, що «легальний» шенген із усім ускладненнями для росіян оформляється за 80 євро. При цьому експерти “Известий” оцінили роботу шахрая на собі, замовивши “послугу” в одному з Telegram-каналів. За послугу запросили $800, призначивши термін виготовлення 3-5 днів. Що цікаво, з того боку навіть чесно попередили, що документ не буде внесено до візової інформаційної системи (VIS) країн Шенгенської угоди. Тобто за фактом за такі гроші «втікачам» впарюють «красиве відмальовування», яке є фальшивкою.

Як пояснили експерти на сторінках видання, шанси виїхати з Росії за такою візою умовно є. Але в’їхати до ЄС буде нереально: насамперед європейський прикордонник перевірить візу на її наявність у системі VIS і розпізнає підробку. Більше того, втікачам нагадали, що з 2015 року країни Шенгена приймають туристів за біометричними візами, і навіть для короткострокових потрібно здавати відбитки пальців. Причому у багатьох шенгенських країнах біометрична ідентифікація людини, тобто звіряння даних, здійснюється одразу на прикордонному контролі прибуття в країну. Причому, як додали експерти, втікачам навіть європейська в’язниця за таку втечу не світить.

«Відповідальність за використання підроблених віз залежить від чинного законодавства ЄС та тієї країни, де було зафіксовано такий інцидент. Спираючись на загальносвітову практику, у найпростіших випадках власнику фейкової візи може загрожувати великий штраф із занесенням до чорного списку або забороною на в’їзд до ЄС довічно, а головне — депортацією додому, де найсерйозніше чекає кримінальна відповідальність», – пояснили експерти.

«У даркнеті та Telegram-каналах дійсно спостерігається зростання кількості пропозицій щодо оформлення віз. Їх можна поділити на дві категорії. Перша — це фальшиві візи, тобто не занесені до жодних баз даних порожні папірці. При якісному виконанні можуть візуально не відрізнятися від справжніх віз, але це ніяк не допоможе ними скористатися. Друга категорія оголошень – допомога з оформленням цих документів та спрощеним отриманням візи», – пояснив «Известиям» керівник напряму аналітики інтернет-загроз в РФ. Якщо подробиці за першим варіантом розкрито вище, то другий — начебто цілком стандартна послуга, яка існує давно.

Однак шахрайські організації діють і тут, – зазначив фахівець. «За останні три роки ми зафіксували понад 500 фейкових сайтів візових центрів різних країн. Вони, зокрема, обіцяють видати документи в короткий термін без присутності заявника, і це також шахрайство. Позитивне рішення про видачу візи без співбесіди в нинішніх умовах вимагає сприяння як мінімум віце-консула, а той навряд чи братиме участь у цій афері за частку від 30 тис. рублів», – заявив експерт.

Швидкість розмноження шахраїв експерти пояснюють тим, що ті, хто біжить від мобілізації, для них самий «благодатний ґрунт». Швидше за все, до правоохоронних органів такі постраждалі скаржитися не підуть, максимум — розкажуть про обман у соцмережах. І такі заяви вже є. «Один із користувачів даркнету розповів історію, що він замовив паспорт іншої держави. Аферисти повідомили, що вартість такої послуги складе близько 100 тис. рублів і документ візуально максимально схожий на оригінал. За кілька днів він отримав зовсім не те, що замовляв. Документ мало скидався на оригінал, у ньому відрізнялися кольори, а фотографії замість кольорових були чорно-білими. У проханні переробити документ користувачу було відмовлено, аферисти перестали виходити на зв’язок», – розповіли у «Известиях».

При цьому експерти нагадали, що повний перелік документів для отримання громадянства Євросоюзу коштує в Росії близько 5–6 тис. євро, і ця процедура оформляється через юридичні контори. З цього легко зрозуміти за суму 100 тис. рублів ніхто справжній паспорт оформляти не буде. Але росіянин ще легко відбулася – підійди він з такою кустарною підробкою до прикордонного посту – він ризикував «підняти термін» за шахрайство з документами. А це до трьох років ув’язнення.