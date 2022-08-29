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Стало відомо, що станеться, якщо ЄС призупинить угоду про спрощення видачі віз росіянам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Стало відомо, що станеться, якщо ЄС призупинить угоду про спрощення видачі віз росіянам

Як повідомив Financial Times, міністри закордонних справ ЄС на цьому тижні планують підтримати зупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією. Франція та Німеччина раніше виступали проти, однак, за інформацією видання, рішення, яке готується, нібито пов’язане з тим, що низка східноєвропейських країн пригрозили в односторонньому порядку закрити свої кордони для російських туристів. «Російським туристам недоречно прогулюватися нашими містами, нашими пристанями для яхт», – цитує Financial Times слова високопосадовця Євросоюзу. Зустріч міністрів запланована вже у понеділок, 29 серпня, у Празі.

Угода про взаємне спрощення видачі віз була укладена між Росією та ЄС у 2006 році і передбачає насамперед спрощений порядок підтвердження цілей поїздки для певних категорій заявників. Це члени офіційних делегацій, водії автобусів та фур, науковці, учні, спортсмени, журналісти.

Водночас треба враховувати, що угода встановлює низку базових засад. Наприклад, фіксує єдиний розмір візового збору (35 євро), термін розгляду заяви на візу (10 календарних днів з можливістю продовження до 30 робітників. – Ред.), а також термін дії короткострокової візи. Її власник зараз може бути на території ЄС до 90 днів протягом піврічного періоду.

Логічно припустити, що у разі скасування угоди повної заборони на в’їзд не буде. Однак вартість візового збору, терміни та правила для громадян Росії встановлюватимуться кожною країною ЄС окремо.

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