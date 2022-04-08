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США наклали нові санкції на «Аерофлот», AZUR air та Utair

Євгеній Подольський

Міністерство торгівлі США ввело експортні санкції щодо трьох російських авіакомпаній: “Аерофлот”, AZUR air та Utair. Про це йдеться у повідомленні, яке у четвер поширила прес-служба відомства.

Згідно з текстом документа, перевізники продовжують літати як Росією, так і за кордоном на літаках Boeing, які раніше потрапили під санкції, без дозволу Бюро промисловості та безпеки Мінторгу США. У зв’язку з цим міністерство вирішило відмовити авіакомпаніям у наданні експортних привілеїв.

Зокрема, «Аерофлот», AZUR air та Utair позбавляються прав брати участь у угодах, що підпадають під дію правил експортного регулювання, включаючи експорт та реекспорт із США. «Термін ухвал становить 180 днів і може бути продовжений», – уточнили в міністерстві.

Фактично, нові санкції позбавляють авіакомпанії доступу до купівлі запчастин на літаки Boeing навіть через посередників. При цьому попередні санкції вже обмежили можливість технічного обслуговування, ремонту та заправлення бортів російських перевізників у закордонних аеропортах.

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