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Путін звинуватив українську владу в причетності до провокацій у місті Буча

Євгеній Подольський

Президент Росії Володимир Путін звинуватив українську владу в причетності до «грубих та цинічних провокацій» у місті Буча під час розмови з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявили у Кремлі.

“Володимир Путін поінформував Орбана про ситуацію, що склалася у зв’язку з переговорами представників Росії та України, а також дав принципову оцінку грубої та цинічної провокації київського режиму в місті Буча”, – заявили у Кремлі.

Кілька днів тому українські офіційні особи заявили, що під час виведення російських військ із міста було виявлено тіла сотень мирних жителів.

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