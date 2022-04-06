Орбан закликав до негайного перемир’я у переговорах із Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що закликав Володимира Путіна негайно припинити перемир’я в Україні та запросив лідерів Франції, Німеччини та України на зустріч із російським лідером у Будапешті.

“Я запропонував президенту Путіну оголосити про негайне припинення вогню”, – заявив Орбан на прес-конференції, зазначивши, що ініціатором розмови виступив російський президент. “Його відповідь була так, але з умовами”, – сказав Орбан, не вдаючись у подробиці.

Переобраний у неділю угорський лідер додав, що запросив Путіна до Будапешта з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом України Володимиром Зеленським для переговорів.

Орбан мав тісні відносини з Путіним з усіх лідерів ЄС, і сьогодні він знову заявив про своє несхвалення угорських поставок зброї в Україну та ембарго ЄС на імпорт російських енергоресурсів, від яких Угорщина сильно залежить.

Відповідаючи на запитання про цивільних осіб, знайдених мертвими у місті Буча недалеко від української столиці Києва після виведення російських військ, Орбан сказав: «Усі злочини мають бути розслідувані, оскільки ми живемо в епоху масових маніпуляцій, в якій ми не можемо бути впевнені, чи можемо ми довіряти своїм очам».

Він закликав громадянське населення захищатися «за будь-яку ціну», додавши: «Ми хочемо незалежного та справедливого розслідування».