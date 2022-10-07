Отримання шенгену вперлося у страховку: росіяни більше не можуть оформити візу до Європи

Ще один формально законний бар’єр на шляху до Європи виставили для російських туристів як мінімум три країни з перспективою розширення списку таких країн. Йдеться про обов’язкове отримання туристами не російської, а європейської страховки, що за нинішніх умов може бути нездійсненною вимогою. Як пояснили АТОР експерти турринку, цю вимогу запровадили як мінімум три країни — це Німеччина, а також Мальта та Словенія. Більш «толерантні» до російських туристів туристичні країни поки що тримаються.

Нагадаємо, що загалом страховий поліс завжди був потрібний для отримання шенгенської візи. Однак насамперед російський турист міг оформити його онлайн у будь-якої російської страхової компанії буквально за кілька хвилин. Саме тут і виник черговий санкційний бар’єр. Декілька країн Євросоюзу тепер вимагають від російських заявників тільки страховки, оформлені у європейських страхових компаній. У Європі хочуть бути впевненими, що за необхідності страхова компанія зможе виплатити страхову суму на території Шенгенської зони», – пояснили туроператори. Це стосується таких країн як Німеччина, Мальта та Словенія – відповідні заяви опублікували візові центри цих країн. А у візовому центрі Словенії так і прямо пояснили, що захід введений «у зв’язку з обмеженнями банківських операцій» – саме тому «потрібно пред’явити поліс медичного страхування подорожуючих, виданий страховими компаніями, які перебувають за межами РФ», бажано з Євросоюзу.

«Вишенькою на тортик» у цієї вимоги виявляється те, що за чинним європейським законодавством, страхові компанії ЄС страхувати не резидентів Євросоюзу не мають права. Тобто російські туристи поставлені перед нездійсненним завданням.

Як заявляють туроператори, російські туристи вкрай спантеличені. Поки що рішення як бути з цією вимогою так і немає. «Як вирішувати це питання – зараз знаємося. Наприклад, одному з наших клієнтів страховку зробила організація, що приймає. Але чи у всіх випадках таке можливе – поки що незрозуміло», – прокоментували АТОР у KMP Group. Рішення шукають і страховики, розраховуючи, що воно буде до кінця тижня.

Також варто додати, що і з цим питанням серед країн Євросоюзу згоди немає. Як додали туроператори, проблем із оформленням страховок в інші країни Європи, крім тих, хто виставив цю вимогу, поки що не виникало. Греція, Італія, Іспанія, Угорщина та Франція не висловлюють побоювань та продовжують приймати страховки російських компаній. Причина в тому, що за всіх санкцій, російські туристи та їхні гроші даним країнам залишаються необхідні — і, як оцінюють експерти, вони до останнього не посилюватимуть вимоги до російських туристів.