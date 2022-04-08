Оприлюднено ім’я російського генерала, який наказав обстріляти житлові масиви та АЕС

Командувачем, який віддав наказ про обстріл житлових масивів в Енергодарі на південному сході України, а також об’єктів Запорізької АЕС, є російський генерал Олексій Домбровський.

Українська атомна компанія “Енергоатом” у четвер повідомила у Telegram, що ім’я командира встановлено.

Цей військовий несе пряму відповідальність за акти ядерного тероризму, які поставили під загрозу півсвіту. (…) Генерал Домбровський також відповідає за знищення атомної електростанції, а також за утилізацію там запасів російської зброї На щастя, обійшлося без ядерної катастрофи — близько 50 ракет не вибухнули, хоча частина з них потрапила в енергоблоки електростанції та інші будівлі в безпосередній близькості» , – йдеться у повідомленні Енергоатому.

Компанія також повідомила, що два тижні тому генерала Домбровського в Енергодарі має замінити генерал Валерій Васильєв – командувач Військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту Центрального військового округу.

Генерал Олексій Домбровський – заступник командувача Головного управління Національної гвардії (Росгвардії) з Краснодарського краю.

Найбільша атомна електростанція у Європі

В Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі, побудована у 1980-1986 роках. Об’єкт був зайнятий російськими військами в ніч із 3 на 4 березня.