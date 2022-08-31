ЄС може вже сьогодні призупинити спрощений візовий режим із Росією

Міністри закордонних справ держав-членів Європейського Союзу зустрічаються цього тижня 30 та 31 серпня, тобто у вівторок та середу на неформальній зустрічі у Празі. Мета наради – питання запропонованої заборони на в’їзд до Європи туристів із Росії.

Видання Financial Times повідомляє, що, мабуть, замість заборони, яку насправді підтримують менше половини держав-членів, міністри призупинять дію угоди про спрощення візового режиму з Росією, підписаної далекого 2007 року.

У лютому 2022-го комісія ЄС частково скасувала спрощений візовий режим із Росією. Це торкнулося наступних категорій росіян:

членів офіційних російських делегацій;

членів російського урядів та парламентів;

членів Конституційного суду та Верховного суду РФ;

власників дипломатичних паспортів РФ;

російських бізнесменів та представників ділових кіл.

Таким чином, перелічені в документі категорії російських громадян більше не можуть користуватися перевагами швидкого отримання віз, внаслідок чого їм доведеться сплачувати вищі збори, довше чекати записи на прийом і відповіді на свої заяви. До них тепер висуваються «звичайні», тобто суворіші, ніж раніше, вимоги до отримання візи.

Наразі Міністри закордонних справ ЄС хочуть позбавити пільгового порядку всіх без винятку російських громадян. Однак і цей захід може бути не єдиним прийнятим у найближчі два дні.

Серед інших кроків європейців, наприклад, обмеження кількості віз, що видаються російським туристам. Обговорять на зустрічі і заборону на в’їзд для всіх росіян, хоча ця пропозиція навряд чи буде схвалена.

Серед тих, хто не підтримує заборону на в’їзд росіян до Європи, є канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він наполягає на тому, що санкції не повинні вводитись проти звичайних громадян.

Є й ті, хто підтримує екстремальну ідею. В даний час вони перейшли до індивідуальних заборон для російських туристів, причому Естонія стала першою, хто заборонив в’їзд на свою територію будь-якому туристу з паспортом.