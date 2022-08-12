Влада Португалії попередила пасажирів про триденний страйк авіапрацівників

У Португалії пасажирів закликають відмовитися від поїздок через масовий страйк працівників цивільної авіації.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, туристи, які планують поїздку до Португалії, наприкінці серпня можуть зіткнутися із затримками чи скасуванням рейсів. Причина — працівники цивільної авіації із профспілки працівників цивільної авіації Португалії (SINTAC), а також профспілка персоналу комерційної авіації (SQAC) планують страйк у період з 19 по 21 серпня. Таким чином, працівники аеропортів страйкуватимуть протягом трьох днів, а акція пройде одночасно в кількох аеропортах Португалії.

Черговий конфлікт спалахнув після того, як профспілка відхилила умови керівництва аеропортів, у тому числі скорочення заробітної плати загалом на 30 відсотків.

«Лише провівши цей страйк, ми зможемо досягти соціальної справедливості та поваги до прав працівників», — зазначили профспілки.

Працівники цивільної авіації також заявили, що закликають владу Португалії збільшити їхню заробітну плату, а також забезпечити кращі умови праці.

Профспілки звинуватили оператора аеропорту ANA у невиплаті гідної заробітної плати, незважаючи на отримання великого прибутку.