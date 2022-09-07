Що таке енерготуризм і де готуються зимувати європейці

Нещодавно у британських туристичних агентств з’явився новий напрямок – енерготуризм. Докладніше про це явище та його перспективи – у матеріалі “ДІП“.

За останні півроку ціни на електрику в європейських країнах та Великій Британії сильно зросли, що серйозно вдарило по гаманцю місцевих жителів. При цьому аналітики газового ринку стверджують, що ціни залишаться високими протягом наступних двох років.

Як зазначає Ешлі Квінт, автор енерготурів, ідея створити подібні пригоди з’явилася після новини про те, що до квітня 2023 року ціни на електроенергію у Великій Британії можуть зрости до 7 тисяч фунтів на рік.

Поки одні нарікають на зростання витрат, інші намагаються знайти користь у ситуації, що склалася, і будують бізнес, пропонуючи британцям перезимувати за межами Великобританії. Туристичні агенції пропонують мандрівникам випробувати енерготуризм. А саме вирушити взимку у відпустку до теплих країн, щоб уникнути високих рахунків за електроенергію.

Для зимівлі особливо потрібні круїзні тури, також відпочинок на Мальті, в південній Іспанії та Португалії. За мірками Великобританії ціни в цих країнах на харчування, житло та розваги дуже середні, а погода при цьому приємна та тепла. Наприклад, на Мадейрі навіть у грудні температура може триматися на рівні 19-20 градусів тепла, тоді як у Лондоні максимальна температура повітря на цей час становить 9 градусів.

За словами експертів, і до підвищення цін зимові пригоди мали у британців великий попит. Фахівці впевнені, що енерготуризм також буде вкрай затребуваним.