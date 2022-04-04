Польща закликає ЄС більше не видавати російським туристам шенгенські візи

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до країн – членів Європейського Союзу із пропозицією повністю припинити видачу шенгенських віз росіянам. З такою заявою посадовець виступив у понеділок, 4 квітня, на прес-конференції у Варшаві.

За його словами, це рішення обумовлене відмовою Кремля припинити війну в Україні. «Мають бути накладені рішучі санкції на російське суспільство. Заборона видачі росіянам віз, окрім гуманітарних», – пояснив прем’єр-міністр.

Проте для деяких громадян РФ влада ЄС готова зробити виняток. Воно поширюватиметься лише на тих росіян, які вимагають імміграційну візу і готові остаточно залишити Росію.

Зазначимо, що наприкінці лютого з аналогічною ініціативою виступив один із представників уряду Бельгії. Тоді його пропозицію багато експертів турбізнесу назвали надто популістською та нежиттєздатною. Проте пізніше такий захід був таки введений, але з боку Естонії. Вона припинила видачу шенгенських туристичних віз громадянам РФ та Білорусі.