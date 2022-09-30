Польща закликає країни Євросоюзу не видавати візи російським туристам

Сейм Польщі 29 вересня ухвалив резолюцію із закликом до Євросоюзу відмовитися країнам ЄС від видачі віз росіянам. Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті нижньої палати парламенту.

Сейм Польщі підтримує дії уряду республіки на міжнародній арені, спрямовані на припинення видачі віз громадянам РФ. Депутати звертаються до глави кабінету міністрів із проханням продовжити роботу з цього питання, а до всіх політичних сил у країні – підтримати зусилля кабміну», – йдеться у зверненні.

За результатами голосування парламентарі майже одноголосно підтримали резолюцію: за виступили 434 депутати, двоє утрималися.

Зазначимо, що Польща ще із зими не видає росіянам туристичні візи. А з 19 вересня республіка приєдналася до додаткових обмежень, які запропонували запровадити Латвія, Литва та Естонія. Зокрема, ці країни заборонили в’їзд громадянам РФ із шенгенськими візами будь-яких держав ЄС, а також транзит до Європи через свої території.

Виняток зроблено лише росіян, які прибувають із гуманітарними цілями чи зустрічі з родичами. Також преференції мають співробітники транспортних компаній, дисиденти, дипломати. Не виключено, що до цього списку можуть невдовзі додатись і росіяни, які ухиляються від часткової мобілізації. Рада Єврокомісії зараз розглядає це питання.

З 30 вересня і Фінляндія закриває в’їзд для російських туристів. Парламент республіки вже ухвалив відповідний документ. Видача турвіз, відповідно, також припиняється.