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Фінляндія повністю закриє кордон для російських туристів у ніч на п’ятницю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Фінляндія повністю закриє кордон для російських туристів у ніч на п'ятницю

Уряд Фінляндії планує закрити кордон для російських туристів із шенгенськими візами в ніч із четверга на п’ятницю. Про це повідомляє одна з найбільших газет республіки Helsingin Sanomat.

За даними видання, сьогодні Кабмін готується затвердити нову постанову, яка регламентує зміни до правил в’їзду до країни. Зокрема, прибуття буде обмежене для громадян РФ, при цьому не має значення, якою державою було видано шенген. Також для росіян під забороною опиниться транзит до Європи через територію Фінляндії.

Крім введення обмежень на в’їзд, влада планує ще й побудувати паркан на російсько-фінському кордоні. Його довжина може сягати 260 км.

Ще 23 вересня глава МЗС республіки Пекка Хаавісто розповів, що Кабмін налаштований максимально знизити кількість прибуття росіян. У країну пускатимуть лише громадян, які в’їжджають із метою навчання, роботи, відвідування медичних закладів чи зустрічей із родичами.

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