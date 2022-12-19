На Турецькому курорті турки почали вивчати польську мову

Популярний турецький курортний Аланія зіткнувся цієї зими з ажіотажним туристичним попитом. Однак головний постачальник туристів змінився: якщо раніше зимовий відпочинок у прибережному регіоні віддавали перевагу скандинавам і німцям, то тепер тут влаштувалися поляки. У зв’язку з цим співробітники турсфери поспішно почали вивчати польську мову. Про зміни які відбуваються на курорті, розповіла тревел-блогер.

Під час візиту до Аланії (провінція Анталія) блогерка особисто переконалася, що й узимку у місті багато туристів. “Їх дуже багато. Настільки, що є відчуття, що сезон у розпалі. Готелі працюють 50/50. При цьому, як кажуть місцеві, ті, що закрилися наприкінці жовтня, зараз готуються знову відкритися — такий великий попит цього року на зимовий відпочинок в Аланії, — зазначила вона. — Основний контингент відпочиваючих — поляки, що дещо незвичайно для цього регіону, раніше переважно в Аланію прилітали на відпочинок скандинави та німці».

Турки швидко підлаштовуються під нову реальність: вводять у меню страви польської кухні, а працівники турсектора освоюють польську мову.

Водночас автор зазначила, що для нинішньої пори року в Аланії надзвичайно тепло. Вдень температура повітря прогрівається до +20-22°C, при цьому світить і гріє сонце, а ввечері трохи падає до комфортних +15-17°C. Часом з гір опускаються хмари, які накривають місто пеленою дощу, тоді повітря трохи остигає.

Взимку, як і в піковий сезон, турки заробляють на мандрівниках, які шукають способів розважитися. Для всіх бажаючих відкрито музеї, канатну дорогу, екскурсії, у тому числі морські. На пляжах встановлені шезлонги, працюють спортмайданчики, пляжні бари та ресторани.