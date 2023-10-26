Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТуристів які проживають в Туреччині, попередили про новий сильний землетрус, назвавши небезпечні...
ТуреччинаТуризм

Туристів які проживають в Туреччині, попередили про новий сильний землетрус, назвавши небезпечні райони

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів які проживають в Туреччині, попередили про новий сильний землетрус, назвавши небезпечні райони

В Анталії та Аланії найближчим часом можуть знову статися сильні землетруси. Про потенційно небезпечні регіони туристів, які проживають у південних районах Туреччини, попередив геолог і член Академії наук Насі Відіт.

Після серії землетрусів з магнітудою 4.0 і 3.9, що відбулися 25 жовтня біля берегів курортних міст, на експертів «посипалися» питання про можливість потужніших землетрусів і поведінку розломів під популярними містами (подробиці читайте у матеріалі «Узбережжя турецької Анталії трясе: AFAD заявив про серію землетрусів»).

Прибережні райони на околицях Анталії та Мугли, включаючи Аланію, наражаються на підвищений ризик землетрусів, підкреслив фахівець зі сторінок турецького видання Yeni Alanya. Особливо небезпечними є регіони навколо Мараша, басейн Адани та регіон Іскендерун.

Він також попередив про необхідність бути готовими до підземних поштовхів на півдні Мармурового моря, у Чанаккалі, Бурсі та півострові Ізмір, що на заході країни. «Ми очікуємо на сильний землетрус у районі між Ерзінджаном, Бінгелем та Карлиовою на Північно-Анатолійському розломі», — зазначив геолог.

За даними, на крайньому південному сході Туреччини, у гірській Хаккарі, також можуть виникнути проблеми. Словом – Туреччина загалом сейсмічно небезпечна.

Доктор Відіт застеріг людей і зазначив, що сильні землетруси, про які він говорить, можуть мати магнітуду 6 і вище. Експерт закликав мешканців цих районів бути обережними та готовими до можливих стихійних лих.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Складено рейтинг 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів

Велика Британія
Визначено 10 міст світу, які приваблюють найбільше туристів. Такий...

Узбережжя турецької Анталії трясе: AFAD заявив про серію землетрусів

Туреччина
Узбережжя Анталії трясе: AFAD заявив про серію землетрусів різної...

Почалися скасування бронювань до Анталії з однієї причини

Туреччина
"Ми стурбовані сезоном 2024 року", - заявили експерти з...

Відпочинок в Анталії для туристів став вологим

Туреччина
Висока вологість вечорами, сильний вітер і погода лише трохи...

Внаслідок землетрусу в Афганістані, загинуло понад 2000 осіб

Афганістан
Як пише Reuters, внаслідок землетрусу, що стався в Афганістані,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму