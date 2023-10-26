Туристів які проживають в Туреччині, попередили про новий сильний землетрус, назвавши небезпечні райони

В Анталії та Аланії найближчим часом можуть знову статися сильні землетруси. Про потенційно небезпечні регіони туристів, які проживають у південних районах Туреччини, попередив геолог і член Академії наук Насі Відіт.

Після серії землетрусів з магнітудою 4.0 і 3.9, що відбулися 25 жовтня біля берегів курортних міст, на експертів «посипалися» питання про можливість потужніших землетрусів і поведінку розломів під популярними містами (подробиці читайте у матеріалі «Узбережжя турецької Анталії трясе: AFAD заявив про серію землетрусів»).

Прибережні райони на околицях Анталії та Мугли, включаючи Аланію, наражаються на підвищений ризик землетрусів, підкреслив фахівець зі сторінок турецького видання Yeni Alanya. Особливо небезпечними є регіони навколо Мараша, басейн Адани та регіон Іскендерун.

Він також попередив про необхідність бути готовими до підземних поштовхів на півдні Мармурового моря, у Чанаккалі, Бурсі та півострові Ізмір, що на заході країни. «Ми очікуємо на сильний землетрус у районі між Ерзінджаном, Бінгелем та Карлиовою на Північно-Анатолійському розломі», — зазначив геолог.

За даними, на крайньому південному сході Туреччини, у гірській Хаккарі, також можуть виникнути проблеми. Словом – Туреччина загалом сейсмічно небезпечна.

Доктор Відіт застеріг людей і зазначив, що сильні землетруси, про які він говорить, можуть мати магнітуду 6 і вище. Експерт закликав мешканців цих районів бути обережними та готовими до можливих стихійних лих.