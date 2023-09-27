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Туристка загинула під час польоту на параплані у Туреччині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка з Білорусії загинула під час польоту на параплані у Туреччині

Як повідомляє ЗМІ, туристка з Білорусії загинула у Туреччині під час польоту на параплані. Цю інформацію підтвердили у МЗС РБ.

Трагедія сталася в районі курорту Аланія. Жінка вирушила у політ на параплані з інструктором, проте на висоті 800 м літальний апарат втратив керування, почав різко знижуватися та впав у лісі.

Свідки події викликали рятувальників, які після прибуття на місце знайшли загиблу туристку та інструктора, який отримав травми. Він був госпіталізований.

Поліція Туреччини проводить розслідування того, що сталося.

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