Туристка загинула під час польоту на параплані у Туреччині

Як повідомляє ЗМІ, туристка з Білорусії загинула у Туреччині під час польоту на параплані. Цю інформацію підтвердили у МЗС РБ.

Трагедія сталася в районі курорту Аланія. Жінка вирушила у політ на параплані з інструктором, проте на висоті 800 м літальний апарат втратив керування, почав різко знижуватися та впав у лісі.

Свідки події викликали рятувальників, які після прибуття на місце знайшли загиблу туристку та інструктора, який отримав травми. Він був госпіталізований.

Поліція Туреччини проводить розслідування того, що сталося.