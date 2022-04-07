Колишній посол розповів про наслідки залежності Заходу від Росії

– Я думаю, що наслідки нашої залежності та фінансування бандитської політики стануть таким холодним душем для політичної еліти західного світу і змусять людей усвідомити, що вчення Леніна не повинно реалізовуватись, що ми й робимо. Про це заявив колишній посол Польщі у Латвії та Вірменії Єжи Марек. Новаковський.

З початку війни в Україні Євросоюз заплатив Росії 35 млрд євро за імпорт енергоресурсів, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Водночас, Україна отримала від Співтовариства лише один мільярд євро на свої оборонні потреби. – Не будемо мати ілюзій, ця диспропорція обов’язково збережеться ще якийсь час, – прокоментував Польському радіо 24 колишній посол Польщі у Латвії та Вірменії Єжи Марек Новаковський. Як він пояснив, це пов’язано з «величезною залежністю від Росії», яку «Європа підтримала за власним бажанням».

– Ми платимо Москві величезні гроші за величезні обсяги енергоресурсів. У свою чергу, у випадку з Україною, поки що – і, можливо, протягом деякого часу – ми пропонуватимемо економічну чи військову допомогу. Так що це дві абсолютно різні категорії грошей, – сказав він.

Холодний душ для західних політичних еліт

За його словами, “наше завдання – як суспільства Євросоюзу та людей, які є експертами та політиками, – прагнути до зниження цієї залежності від Кремля”. – Я думаю, що важливим наслідком війни, яку Росія веде проти України, є те, що суспільства дедалі більше усвідомлюють, що ця згубна звичка страшенно шкідлива і що її треба зупинити, – наголосив він. Гість передачі також додав, що «громадяни захочуть мінімум волі».

Єжи Марек Новаковскі також зазначив, що є країни, які не можуть отримувати енергоносії, які не надходять із Росії. – Тому вихід із російських поставок вуглеводнів має бути повільним. Інакше економіки зупиняться, тому що у них не буде джерела енергії, наголосив він.

Проте, як він зазначив, «чим жорстокішою і грубішою буде російська політика, тим швидше ми уникнемо згубних звичок, бо це паралізуючий фактор». – Звичайно, погано, що ми – західний світ – не робимо це відразу, як американці. Але американці можуть дозволити собі таку розкіш, наголосив він.

– Я думаю, що цей урок та наслідки нашої залежності та фінансування бандитської політики – інакше ми не можемо про це говорити – стануть таким холодним душем для політичної еліти західного світу і змусять людей усвідомити, що ленінське вчення має не буде реалізовано, що ми зараз і робимо, – сказав він.