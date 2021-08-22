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Політика

Путін: Росія готова продовжувати транзит газу через Україну

За словами президента, він запевнив Меркель в повному виконанні Росією домовленостей по українському транзиту навіть після її відходу з поста канцлера

Євгеній Подольський
Путін: Росія готова продовжувати транзит газу через Україну

РФ готова продовжувати транзит газу через Україну після 2024 року, але повинна розуміти, скільки будуть закуповувати.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель в Москві.

За словами президента, він запевнив Меркель в повному виконанні Росією домовленостей по українському транзиту навіть після її відходу з поста канцлера.

Транзит газу через Україну буде залежати від контрактів на поставки і стану її ГТС, заявив Путін

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