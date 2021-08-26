Кінець епохи Меркель: найбільш пам’ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі

Ціле покоління німців не знає іншого канцлера, крім Ангели Меркель. Тепер, коли вона готується покинути пост, згадуємо деякі пам’ятні фотографії цього хіміка, який увійшов в політику і став найвпливовішою жінкою в світі.

Коричнева куртка, біла футболка і джинсова спідниця. У цьому одязі Меркель з’явилася через рік після падіння Берлінської стіни під час свого першого передвиборного туру в районі Штральзунд-Рюген-Грімм. Там вона відвідала будинок рибалки на острові Рюген. Своєю звичайною зовнішністю вона залишила у рибалок враження, що повністю розуміє їхні проблеми.

П’ятнадцять років по тому праві перемогли на виборах в Німеччині, і Меркель стала першою жінкою-канцлером країни.

У 2006 році під час чемпіонату світу з футболу в Німеччині Меркель була задокументована як гаряча прихильниця німецької футбольної команди. Вона махає національним прапором на підтримку гравців і не приховує своєї радості перед камерами, коли вони забивають гол.

Німецькі ЗМІ писали тоді, що Меркель була 12-м членом німецької футбольної команди.

Zeit навіть написав уявні любовні листи Меркель футболістові Бастіану Швайнштайгеру, починаючи з «Дорогий Басті» і підписуючи «Твоя Енджі».

У 2014 році, коли Меркель була на відкритті чемпіонату світу в Бразилії, ходили чутки, що вона дала додаткову «мотивацію» німецьким гравцям, оскільки новий термін представляв собою комбінацію слів «мотивація» і «каламуті» («мама»), Німецькою мовою, як німці називають Меркель. Персонал канцлера в роздягальнях великих футбольних турнірів також залишається незабутнім для німців.

Під час кризи в єврозоні греки зображували Меркель з вусами Гітлера через тверду лінію, яку вона прийняла щодо жорсткої економії в неспокійній південноєвропейській країні.

Запам’яталася і фотографія з саміту G7 в Канаді, де Меркель в оточенні інших лідерів, здавалося, відкрито виступала проти Дональда Трампа, який недавно був президентом США.