ГоловнаLifeStyleКінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
LifeStyle

Кінець епохи Меркель: найбільш пам’ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі

Євгеній Подольський
Getty Images

Ціле покоління німців не знає іншого канцлера, крім Ангели Меркель. Тепер, коли вона готується покинути пост, згадуємо деякі пам’ятні фотографії цього хіміка, який увійшов в політику і став найвпливовішою жінкою в світі.

Кінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
Ангела Меркель, міністр у справах жінок та член Християнсько-демократичного союзу ХДС 26 листопада 1991 р. У Бонні, Німеччина. (Фото Томаса Імо/Photothek через Getty Images)

Коричнева куртка, біла футболка і джинсова спідниця. У цьому одязі Меркель з’явилася через рік після падіння Берлінської стіни під час свого першого передвиборного туру в районі Штральзунд-Рюген-Грімм. Там вона відвідала будинок рибалки на острові Рюген. Своєю звичайною зовнішністю вона залишила у рибалок враження, що повністю розуміє їхні проблеми.

П’ятнадцять років по тому праві перемогли на виборах в Німеччині, і Меркель стала першою жінкою-канцлером країни.

Кінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
Ангела Меркель була приведена до присяги в якості канцлера Німеччини в 2005 році.

У 2006 році під час чемпіонату світу з футболу в Німеччині Меркель була задокументована як гаряча прихильниця німецької футбольної команди. Вона махає національним прапором на підтримку гравців і не приховує своєї радості перед камерами, коли вони забивають гол.

Кінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель (L) святкує, після перемоги своєї команди з рахунком 2: 0, матч 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу Німеччина-2006 між Німеччиною та Швецією на Мюнхенському стадіоні 24 червня 2006 року в німецькому Мюнхені. (Фото Олександра Хасенштейна/Бонгартс/Getty Images)

Німецькі ЗМІ писали тоді, що Меркель була 12-м членом німецької футбольної команди.

Zeit навіть написав уявні любовні листи Меркель футболістові Бастіану Швайнштайгеру, починаючи з «Дорогий Басті» і підписуючи «Твоя Енджі».

Кінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
Ангела Меркель вітає Бастьян Швайнштайгера

У 2014 році, коли Меркель була на відкритті чемпіонату світу в Бразилії, ходили чутки, що вона дала додаткову «мотивацію» німецьким гравцям, оскільки новий термін представляв собою комбінацію слів «мотивація» і «каламуті» («мама»), Німецькою мовою, як німці називають Меркель. Персонал канцлера в роздягальнях великих футбольних турнірів також залишається незабутнім для німців.

Кінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
Ангела Меркель розмовляє з Мирославом Клозе в роздягальні Бундесліги

Під час кризи в єврозоні греки зображували Меркель з вусами Гітлера через тверду лінію, яку вона прийняла щодо жорсткої економії в неспокійній південноєвропейській країні.

Кінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
Getty Images

Запам’яталася і фотографія з саміту G7 в Канаді, де Меркель в оточенні інших лідерів, здавалося, відкрито виступала проти Дональда Трампа, який недавно був президентом США.

Кінець епохи Меркель: найбільш пам'ятні кадри з найвпливовішою жінкою в світі
Getty Images

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаТалібанПравила в'їздупожежаземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International