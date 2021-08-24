Меркель на адресу Росії: не використовуйте «Північний потік-2» як політичну зброю

Німеччина вимагає нових санкцій проти Росії, якщо Москва використовує газопровід «Північний потік-2» в якості «політичної зброї». Про це раніше заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель з Києва на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, прокоментували це в редакції Der Spiegel, додавши, що кримська платформа для майбутнього півострова ще більше загострює напруженість.

Санкції будуть введені відносно Росії, «якщо трубопровід буде використаний в якості зброї», – заявила Меркель під час зустрічі із Зеленським у Києві. Про це домовилися Німеччина і США в ході переговорів у Вашингтоні, нагадала канцлер Німеччини.

«Я вважаю, що це небезпечна зброя не тільки для України, але і для всієї Європи», – сказав Зеленський. Україна побоюється, що після введення в експлуатацію «Північного потоку-2» країна втратить роль країни, через яку російський газ йде транзитом до Європи. В результаті Україна втратить багатомільярдний дохід, від якого вона залежить. Зеленський поїде до Вашингтона в кінці місяця, щоб зустрітися з Джо Байденом, щоб в останній раз спробувати виступити проти цього проекту. Видання нагадує, що Сполучені Штати також незадоволені майже завершеним трубопроводом.

Меркель заявила, що Німеччина підтримає Україну в майбутньому використанні її газопровідної мережі. Канцлер висловила припущення, що його можна використовувати для транзиту водню. Зеленський, в свою чергу, сказав, що такий перехід займе багато часу.

Німеччина постійно заявляла, що спробує вплинути на Росію, щоб вона продовжила транзит газу через Україну. Однак минулої п’ятниці під час зустрічі з Меркель у Москві президент Володимир Путін дав зрозуміти, що все буде залежати від ринкового попиту.

Довгий час Україна була найважливішою транзитною країною, через яку проходили поставки газу з Росії в Європу. Але з роками його важливість поступово знижувалася – з-за введення в експлуатацію «Північного потоку-1» близько десяти років тому, а потім і інших газопроводів в Білорусії і на Чорному морі. Якщо в 1998 році через Україну було транспортовано 141 мільярд кубометрів газу, то в 2020 році – всього 56 мільярдів.

Росія, зі свого боку, розкритикувала участь Німеччини в конференції про майбутнє Криму. У понеділок в Києві пройшла т.з. «Кримська платформа», в якій взяли участь десятки глав держав і урядів, а також міністри закордонних справ, повідомляє «Фокус».

Той факт, що Німеччина «підтримала провокаційний захід у Києві, яке ми вважаємо прямим нападом на територіальну цілісність Росії, нас глибоко пригнічує», – сказав посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв в інтерв’ю Die Welt am Sonntag. «Це ще один фактор, обтяжуючий наші двосторонні відносини».