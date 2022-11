З’явилося моторошне відео аварії літака та пожежної машини в аеропорту Перу

Літак Airbus A320 авіакомпанії LATAM (реєстрація CC-BHB) зіштовхнувся з пожежним автомобілем під час зльоту в столичному аеропорті Перу. Моторошне відео інциденту з різних ракурсів оприлюднили очевидці та працівники аеропорту в соціальних мережах.

На них можна побачити, що одразу три пожежних автомобіля їдуть на виклик та перетинають злітно-посадкову смугу, на якій здійснював зліт авіалайнер LATAM.

LATAM Airbus A320 collision with fire truck at Lima airport pic.twitter.com/5y0E1F0Sq1 — avianews.com 🇺🇦 (@avianewscom) November 19, 2022

LATAM Airbus A320 after collision with fire truck at Lima airport pic.twitter.com/AKl6v2aGPN — avianews.com 🇺🇦 (@avianewscom) November 19, 2022

Перший автомобіль майже встиг перетнути смугу. Водій другого автомобіля спробував відвернути кермо, але не встиг. Літак протаранив правим двигуном та крилом кабіну пожежної машини, втратив двигун, основну стійку шасі та з крилом, що зайнялося, почав гальмувати.

На момент публікації матеріалу було відомо, що загинули два пожежники, ще один доставлений у лікарню у важкому стані.

Аварійно-рятувальні служби змогли оперативно загасити полум’я, яке охопило літак.

Серед 102 пасажирів та шістьох членів екіпажу загиблих немає – вони евакуювалися за допомогою аварійних надувних трапів. Деяких пасажирів доставили у лікарні, повідомила авіакомпанія.

Passengers evacuation from the LATAM Airbus A320 after the collision with the fire truck at Lima airport pic.twitter.com/MXwzD61alV — avianews.com 🇺🇦 (@avianewscom) November 19, 2022

Чому трапилась аварія?

Рухом на аеродромі керує диспетчерська вежа. Вона дає дозвіл літакам на руління, зліт, а також дозволяє рух наземному транспорту.

Розслідування має показати, де сталася помилка – чи хтось почав рух без дозволу, або чи була помилка у діях диспетчеру.

Що з літаком?

Літак обгорів та не підлягаю відновленню. Такий висновок можна зробити з наявних кадрів з місця інциденту. Тепер служби аеропорту перемістять фюзеляж на віддалений майданчик для проведення розслідування.

Firefighters extinguished the flame on the LATAM Airbus A320. Consequences of the incident at Lima airport pic.twitter.com/oeVilzSKwP — avianews.com 🇺🇦 (@avianewscom) November 19, 2022

Повітряне судно, що постраждало – найновіша версія найпопулярнішого європейського авіалайнера Airbus A320 – A320neo. Його завод Airbus передав авіакомпанії LATAM наприкінці 2017 року.