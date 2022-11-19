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В аеропорту Перу літак з пасажирами зіткнувся із пожежною машиною, загинуло двоє людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Перу літак з пасажирами зіткнувся із пожежною машиною, загинуло двоє людей

Як повідомило радіо RPP, в аеропорту Ліми (Перу) літак авіакомпанії LATAM зіткнувся з пожежною машиною, загинуло двоє людей.

Під час зльоту повітряне судно з пасажирами на борту зіткнулося з пожежною машиною, яка опинилася на ЗПС. Літак спалахнув, людей з нього вчасно евакуювали. Двоє загиблих були пожежниками.

Аеропорт Ліми тимчасово призупинив роботу через перешкоди на злітно-посадковій смузі.

LATAM Airlines Group – американський авіахолдинг, створений шляхом об’єднання двох найбільших перевізників: бразильської TAM Airlines та чилійської LAN Airlines.

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