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ПеруТуризм

Сотні туристів застрягли в Мачу-Пікчу через протести в Перу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сотні туристів застрягли в Мачу-Пікчу через протести в Перу

Близько 300 туристів з усього світу застрягли у стародавньому місті Мачу-Пікчу через протести до Перу. Про це повідомляє CNN. За словами мера Мачу-Пікчу Дарвіна Бака, серед туристів, що застрягли, є перуанці, південноамериканці, американці та європейці.

“Ми попросили уряд допомогти нам і організувати гелікоптери для евакуації туристів”, – сказав він.

Мер зазначив, що єдиний спосіб потрапити до міста та виїхати з нього – потягом. Але роботу залізниці було припинено у вівторок, 13 грудня. Мер також попередив, що Мачу-Пікчу вже страждає на брак продовольства. Представник Держдепартаменту повідомив CNN, що США підтримують зв’язок із американськими громадянами, які застрягли в Перу.

Посольство США в Перу заявило, що уряд Перу організує евакуацію іноземців з Агуас-Кальентеса, міста, яке є основним пунктом доступу до Мачу-Пікча.

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