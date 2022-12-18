Сотні туристів застрягли в Мачу-Пікчу через протести в Перу

Близько 300 туристів з усього світу застрягли у стародавньому місті Мачу-Пікчу через протести до Перу. Про це повідомляє CNN. За словами мера Мачу-Пікчу Дарвіна Бака, серед туристів, що застрягли, є перуанці, південноамериканці, американці та європейці.

“Ми попросили уряд допомогти нам і організувати гелікоптери для евакуації туристів”, – сказав він.

Мер зазначив, що єдиний спосіб потрапити до міста та виїхати з нього – потягом. Але роботу залізниці було припинено у вівторок, 13 грудня. Мер також попередив, що Мачу-Пікчу вже страждає на брак продовольства. Представник Держдепартаменту повідомив CNN, що США підтримують зв’язок із американськими громадянами, які застрягли в Перу.

Посольство США в Перу заявило, що уряд Перу організує евакуацію іноземців з Агуас-Кальентеса, міста, яке є основним пунктом доступу до Мачу-Пікча.