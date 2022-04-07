“Я в шоці”: Представник ООН оглянув братські могили у Бучі

– Я шокований, – сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, який у четвер відвідав Бучу під Києвом. Гріффітс побачив братську могилу, де поховані люди, убиті витісненими з міста російськими військами кілька днів тому.

Гріффітс, координатор надзвичайної допомоги ООН, завершує свій дводенний візит до України у четвер. У четвер серед іншого у Бучі, де він зустрівся з місцевою владою та оглянув братську могилу на Церкві св. Андрія та Усіх Святих, де поховані люди, убиті російськими військами.

Місцеві чиновники розповіли Гріффітсу, що деякі з цих людей довгий час лежали на вулицях, доки росіяни не домовилися про могилу «десь у центрі». Тут поховано близько 300 людей. Представнику ООН також показали відео розкопок могили з телефоном, на якому видно, що деякі потерпілі очі обпалили сигаретою.

Міжнародне розслідування

Представник ООН сказав, що він «шокований» і потрібне міжнародне розслідування. Він висловив сподівання, що свідками виступатимуть представники місцевої спільноти.

Серед тих, хто розповідав Гріффітсу про події російської окупації Бучі, була людина, яка, як він сказав репортеру, займалася роздачею ліків по дому. Однак його спіймали росіяни, нам зв’язали руки за спиною, зав’язали очі, відібрали телефон. Він уже думав, що його розстріляють, але цього чомусь не сталося, хоч довго лежав на вулиці зі зв’язаними за спиною руками.

Літній чоловік також спостерігав за візитом заступника Генерального секретаря ООН. Він сказав, що, коли росіяни увійшли до Бучі, він був дома з дружиною та сином. Мій син щойно прийшов відвідати їх, бо мав проблеми з роботою. Коли росіяни увійшли до їхньої квартири, вони відразу заявили, що син точно військовий і кудись його відвезли. Що сталося із сином після цього, він не знає. У четвер уперше після від’їзду росіян він вирішив прийти до братської могили у храмі св. Анджей – це місце відвідала делегація ООН.

Визволення Бучі

Підкіївська-Буча була звільнена минулої п’ятниці українськими військами. З наступного дня представники української влади та ЗМІ повідомили про виявлення численних тіл мирних жителів, убитих росіянами, які раніше окупували місто.

Деякі жертви, знайдені не тільки в Бучі, а й в інших містах під Києвом, мали перед смертю катувати. Згідно з висновками середовища, 320 мирних жителів було вбито в Бучі під час російської окупації. До вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, у місті проживало 36 тисяч людей.

Проте, незважаючи на руйнування деяких будинків, Буча потихеньку відроджується – у четвер на вулицях можна було побачити перших перехожих, чого не було у понеділок.

З іншого боку, у сусідній Бучі Ірпінь збитки набагато більші. Там, на головній вулиці, досі лежать уламки згорілої російської бронеколони, що ускладнює проїзд містом. У деяких місцях на вулицях досі лежать трупи.

«Життя повертається до міста»

Величезні пробки на під’їзних коліях, спричинені, у т.ч. те, що швидкісна дорога у бік Житомира частково зруйнована та весь трафік, у т.ч. на Бучу чи Ірпінь йде боковими дорогами.

Проте, якщо в понеділок їхня поїздка до Бучі не становила проблеми, і єдиною проблемою були часті перевірки на блокпостах, то в четвер через гігантські пробки дорога з Києва до Бучі зайняла у кореспондента ППА чотири години, хоча і по прямій, Буча перебуває далеко за 24 км від центру української столиці.