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ООН: понад 80 тисяч квадратних кілометрів на території України заміновано

Євгеній Подольський

Заміновано понад 80 тисяч квадратних кілометрів української території. Це робить країну однією з найзамінованіших у світі. Про це йдеться у заяві МЗС України, а дані взято з ООН.

“Якщо через першу хвилю російської збройної агресії проти України в 2014 році довелося очистити близько 16 тисяч квадратних кілометрів Луганської та Донецької областей, то сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться про 80 ​​тисяч квадратних кілометрів України”, – сказав він. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

За даними ООН, Україна є однією з найзамінованіших країн світу. Ще до військового наступу, що триває, понад 1,8 млн жителів Донбасу протягом восьми років перебували в оточенні мін.

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