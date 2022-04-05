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ООН: более 80 тысяч квадратных километров территории Украины заминировано

Евгений Подольский

Заминировано более 80 000 квадратных километров украинской территории. Это делает страну одной из самых заминированных в мире. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, а данные взяты из ООН.

«Если из-за первой волны российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году пришлось очистить около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, то сегодня, по предварительным оценкам, речь идет о 80 тысячах квадратных километров Украины», — сказал он. Об этом говорится в сообщении министерства.

По данным ООН, Украина является одной из самых заминированных стран мира. Еще до продолжающегося военного наступления более 1,8 млн жителей Донбасса в течение восьми лет находились в окружении мин.

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