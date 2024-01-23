Відпочинок у Дубаї стає небезпечним: МЗС попередило туристів про загрозу

Відпочинок у Дубаї стає небезпечним: принаймні британське МЗС попередило туристів про загрозу. Дубай та ОАЕ загалом включені до списку країн, де ризик терористичної атаки проти громадян Великобританії «зріс» через конфлікти на Близькому Сході. Але оскільки теракти громадянства туристів найчастіше не розбирають, завжди зберігати пильність можна порекомендувати всім туристам, у тому числі і українцям.

Як повідомляє видання Express, міністерство закордонних справ Великобританії нещодавно випустило термінове попередження про поїздки для туристів, які обрали для відпочинку Дубаї та ОАЕ загалом. Також попередження стосується ще 17 найближчих країн. Попередження випущено про терористичну небезпеку, що виникла у свою чергу через «воєнну активність», що відбувається на Близькому Сході. Це стосується як подій в Ізраїлі, так і обстріл Ємену на Червоному морі.

«В даний час ведуться військові дії у відповідь на спроби бойовиків-хуситів завадити руху міжнародних судів у Червоному морі. Вам слід продовжувати стежити за рекомендаціями для туристів і дотримуватися всіх відповідних інструкцій місцевої влади», – пише британське МЗС.

Далі його «офіційні особи» заявляють для туристів, що існує «висока загроза терористичних атак у всьому світі, які торкаються інтересів Великобританії та британських громадян, у тому числі з боку груп та окремих осіб, які розглядають Великобританію та британських громадян як цілі». Британців закликають “завжди зберігати пильність”. Оскільки теракти вкрай рідко розбирають громадянство атакованих туристів, ту ж пораду можна адресувати й іншим відпочиваючим.

Зазначимо, що до вищезгаданого списку потрапили не лише ОАЕ. Крім очевидно небезпечних для туриста країн — від Іраку, Ємену, Сомалі, Еритреї до Сирії та Ізраїлю з Палестиною, до списку потрапили й популярні туристичні напрямки. Серед них Оман, Кувейт, Йорданія, Саудівська Аравія, а головне – і популярний у наших туристів Єгипет.